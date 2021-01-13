Мхитарян продлит контракт с «Ромой» после успехов в первой части сезона

Футболист сборной Армении Генрих Мхитарян заявил о предстоящем подписании нового контракта с итальянской «Ромой».

Об этом информирует Football Italia.

31-летний полузащитник перешёл к римлянам на постоянной основе 1 сентября 2020 года из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Его нынешнее соглашение с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2021 года.

Мхитарян подчеркнул, что «Рома» поверила в него, а сам он счастлив находиться в её составе. В 17 матчах Серии А в текущем сезоне спортсмен забил восемь мячей и отдал столько же голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Рома» обыграла «Кротоне» в матче Серии А.