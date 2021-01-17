Ученики Абдулманапа Нурмагомедова намерены построить мечеть в честь легендарного тренера

Российский боец смешанных единоборств Эльдар Эльдаров, являющийся воспитанником легендарного российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова, заявил о желании учеников ушедшего из жизни наставника построить мечеть в его честь.

«Мы планируем разбить парк имени Абдулманапа, построить мечеть имени Абдулманапа. Насколько я знаю, планируется ещё родник сделать. Во всём этом участвуют его ученики. Мы будем помнить о нём так же, как он заботился о нас. Могу сказать, что все свои успехи в спорте я посвящаю Абдулманапу Магомедовичу. Он первый человек, которого я должен за всё благодарить», — цитирует Эльдарова «Чемпионат».

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказал мнение о возможном возвращении Нурмагомедова в UFC.