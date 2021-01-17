Валуев высказал мнение о возможном возвращении Нурмагомедова в UFC

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказал мнение о возможном возобновлении карьеры чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Ещё во время первого заявления Хабиба я к этому завершению скептически отнёсся. У нас такое сплошь и рядом — уходят и возвращаются. Всё это происходит громко, так как подогревают интерес», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что считает наиболее вероятным сценарий, при котором Нурмагомедов проведёт повторный бой с Конором Макгрегором.

«А по поводу мнения, что Хабиб может не сдержать слово... Сколько человек выступает, столько будет довольных и недовольных. Это к спортивной части отношения не имеет никакого, а к промоушену и раскруткам. Сдержал слово или не сдержал... Вам любой ньюсмейкер скажет, что для публичности это здорово. В копилку известности работает этот принцип. Сейчас началось, что вот, может быть, вернётся... Это «может быть» сейчас месяц продлится. Относитесь к этому философски», — добавил Валуев.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее сообщалось, что Джефф Монсон высказался о возможном возвращении Нурмагомедова в UFC.