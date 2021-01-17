Источник: Месси сыграет в финале Суперкубка Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выйдет в стартовом составе команды на финальный матч Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао.

Об этом сообщает журналист Адриа Альбетс в Twitter. По информации источника, главный тренер «Барселоны» Рональд Куман предоставил аргентинцу право самостоятельно принять решение о своём участии в поединке, исходя из самочувствия. Капитан каталонцев посчитал, что сможет выйти на поле.

Финал Суперкубка Испании состоится 17 января. Матч начнётся в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в серии пенальти обыграла «Реал Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании.