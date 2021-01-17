Российские биатлонистки победили в эстафете на этапе Кубка IBU в Германии

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Женская сборная России заняла первое место в эстафетной гонке 4 × 6 км на первом этапе Кубка IBU в немецком Арбере.
Российские биатлонистки победили в эстафете на этапе Кубка IBU в Германии
  • © Официальный твиттер Кубка IBU по биатлону

Российская команда в составе Валерии Васнецовой, Анастасии Гореевой, Анастасии Шевченко и Татьяны Акимовой преодолела дистанцию за 1 час 8 минут 10,4 секунды, суммарно допустив семь промахов на восьми огневых рубежах.

Второе место заняла сборная Швеции. Тройку призёров замкнула национальная команда Германии.

Ранее сообщалось, что Татьяна Акимова выиграла вторую спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Германии.

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