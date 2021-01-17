Васильев высказался о снятии Логинова с масс-старта на этапе КМ в Оберхофе

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал снятие Александра Логинова с гонки с общим стартом на 15 км на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Мне странно это слышать. Если тренеры не могут сказать почему, значит, у них нет никакого контакта с биатлонистами. Это очень плохо и сильно настораживает. Всё остальное малозначительно, спортсмен по всякой причине может не участвовать. Но то, что тренеры не знают, — вот это круто, самая главная новость со знаком минус», — приводит слова Васильева Sport24.

Гонка с общим стартом состоится 17 января. Старт запланирован на 14:30 мск.

Ранее сообщалось, что Логинов не выступит в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе.