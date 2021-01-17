СМИ: «Аякс» не отдаст Промеса в аренду «Спартаку»

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Амстердамский «Аякс» не намерен отпускать нидерландского форварда Квинси Промеса в «Спартак» на правах аренды.
СМИ: «Аякс» не отдаст Промеса в аренду «Спартаку»
  • Reuters

Как сообщает Sport24, в «Аяксе» готовы рассматривать предложения по переходу Промеса, но не на правах аренды, в которой заинтересован «Спартак», а только на условиях полноценного трансфера.

Отмечается, что у амстердамского клуба по Промесу есть предложение из Китая, но при этом 29-летний форвард намерен остаться в Европе.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, он отметился 33 результативными передачами.

Ранее Георгий Джикия заявил, что был бы рад возвращению Промеса в «Спартак».

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