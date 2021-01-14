Джикия заявил, что был бы рад возвращению Промеса в «Спартак»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду нидерландского форварда амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.

«Если он захочет и если клуб сможет это сделать, буду только рад. Мы переписываемся, всегда тепло дружили и дружим. Он уехал спонтанно, и сейчас хороший повод вернуться», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Он отметил, что не обсуждал с Промесом его возможное возвращение.

«На эти темы не говорим. Общаемся: «Привет, как дела, как здоровье?» — такие разговоры. Понятное дело, он очень любит «Спартак», провёл здесь замечательные годы. В последнее время не общались, у него сейчас небольшие проблемы. Не стал писать, задавать лишние вопросы», — добавил Джикия.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубока России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, он отметился 33 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Промес хочет вернуться в «Спартак».