IBU разрешил Васильевой тренироваться со сборной России по биатлону

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Международный союз биатлонистов (IBU) дал разрешение дисквалифицированной российской биатлонистке Маргарите Васильевой тренироваться с национальной командой.
IBU разрешил Васильевой тренироваться со сборной России по биатлону
  • © РИА Новости / Денис Костюченко

По словам представителя спортсменки, слова которого приводит «Матч ТВ», Васильева не писала заявление о завершении карьеры. Всё время, пока длились санкции, её проверяли на допинг, она заполняла ADAMS, была доступна для тестирования.

«Таким образом, с 17 марта она сможет выступать на соревнованиях, а пока ей разрешено присоединиться к тренировкам команды. Официальное подтверждение этого от IBU мы получили 28 декабря», — добавил представитель спортсменки.

Осенью 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение правил доступности для тестирования.

Ранее сообщалось, что экс-глава СБР Владимир Драчёв подготовил поправки к закону о допинге, предусматривающие уголовную ответственность.

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