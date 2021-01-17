IBU разрешил Васильевой тренироваться со сборной России по биатлону
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По словам представителя спортсменки, слова которого приводит «Матч ТВ», Васильева не писала заявление о завершении карьеры. Всё время, пока длились санкции, её проверяли на допинг, она заполняла ADAMS, была доступна для тестирования.
«Таким образом, с 17 марта она сможет выступать на соревнованиях, а пока ей разрешено присоединиться к тренировкам команды. Официальное подтверждение этого от IBU мы получили 28 декабря», — добавил представитель спортсменки.
Осенью 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение правил доступности для тестирования.
Ранее сообщалось, что экс-глава СБР Владимир Драчёв подготовил поправки к закону о допинге, предусматривающие уголовную ответственность.