Газзаев высказался о совмещении тренером вратарей ЦСКА работы в клубе и сборной Азербайджана

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал назначение азербайджанского специалиста Дмитрия Крамаренко тренером вратарей в столичной команде.

«Очень хорошо знаю Дмитрия как прекрасного вратаря. Его отец также был великолепным вратарём, игравшим за «Нефтчи» и становившимся бронзовым призёром СССР, тогда в Баку была замечательная команда. Так что фамилия Крамаренко — это целая спортивная династия. Могу только положительно отозваться о его человеческих и профессиональных качествах, поэтому полностью одобряю решение клуба», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Он также высказал мнение о совмещении Крамаренко должностей в клубе и сборной Азербайджана по футболу.

«Этот вопрос будет обсуждаться с руководством и тренерским штабом ЦСКА. Как решат — так и будет. Но, на мой взгляд, это не станет большой проблемой, если Дмитрий, допустим, будет на неделю уезжать в азербайджанскую сборную. Армейские игроки также будут разъезжаться в свои национальные команды, везде сейчас единый международный график. Мне не кажется, что это станет нерешаемым вопросом, — добавил Газзаев.

Ранее ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Крамаренко новым тренером вратарей.