Теннисистка Корне назвала сумасшествием ситуацию с карантином на Australian Open
- © Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports
- Reuters
«Недели тренировок и упорной работы пропадут из-за человека с COVID-19 в пустом на три четверти самолёте. Извините, но это сумасшествие», — приводит слова Корне Inside The Games.
В общей сложности 47 игроков, прилетевших на Australian Open, были помещены на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у пассажиров и членов экипажей их рейсов.
Турнир запланирован на 8—21 февраля.
Ранее сообщалось, что Australian Open состоится по графику, несмотря на 47 игроков на карантине.