Теннисистка Корне назвала сумасшествием ситуацию с карантином на Australian Open

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Французская теннисистка Ализе Корне высказала мнение о ситуации с массовым помещением игроков на жёсткий карантин по прибытии в Мельбурн на первый в сезоне турнир Большого шлема Australian Open.
Теннисистка Корне назвала сумасшествием ситуацию с карантином на Australian Open
  • © Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports
  • Reuters

«Недели тренировок и упорной работы пропадут из-за человека с COVID-19 в пустом на три четверти самолёте. Извините, но это сумасшествие», — приводит слова Корне Inside The Games.

В общей сложности 47 игроков, прилетевших на Australian Open, были помещены на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у пассажиров и членов экипажей их рейсов.

Турнир запланирован на 8—21 февраля.

Ранее сообщалось, что Australian Open состоится по графику, несмотря на 47 игроков на карантине.

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