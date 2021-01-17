Харитонов: думаю, Нурмагомедов вернётся — и правильно сделает

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Российский боец Bellator Сергей Харитонов высказал мнение о возможном возобновлении карьеры чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Харитонов: думаю, Нурмагомедов вернётся — и правильно сделает
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«У каждого человека своя жизнь, и каждый поступает в этой жизни так, как он хочет. О Хабибе говорят, все обсуждают его возможное возвращение. Думаю, он вернётся — и правильно сделает. Мне сложно сказать, кто для него будет главным соперником. Я слежу за тяжеловесами. Наверное, Макгрегор», — приводит слова Харитонова «Спорт-Экспресс».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее сообщалось, что Джефф Монсон высказался о возможном возвращении Нурмагомедова в UFC.

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