Тротц о ситуации с травмой Варламова: это абсолютно недопустимо
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- Reuters
«Конечно, Илья Сорокин оказался в очень тяжёлой ситуации. Мы сами нанесли травму Варламову на раскатке. С моей точки зрения, это абсолютно недопустимо, игроки должны понимать, что вратарь является, пожалуй, самым важным хоккеистом в команде. Они должны помочь ему размяться, но они думали о чем-то ещё. Сорокин этого не заслужил, не заслужил этого и Варламов. На раскатке так нельзя себя вести. Можно сказать, что всё началось с неё, а затем продолжилось в матче. Мы так играли до самого конца», — приводит слова Тротца пресс-служба НХЛ.
Варламов получил травму во время предматчевой раскатки — после броска Кэла Клаттербака шайба попала ему чуть ниже маски, в область ключицы. Сорокин заменил своего соотечественника, таким образом дебютировав в НХЛ. В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» он отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что дубли Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс» в матче НХЛ.