Харден установил несколько рекордов в дебютном матче за «Бруклин»

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Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Джеймс Харден установил несколько рекордных достижений в своём дебютном матче за команду из Нью-Йорка.
Харден установил несколько рекордов в дебютном матче за «Бруклин»
  • Reuters
  • © Wendell Cruz-USA TODAY Sports

В домашнем матче с «Орландо Мэджик» Харден оформил трипл-дабл из 32 очков, 14 ассистов и 12 подборов. Таким образом, он стал первым игроком в истории лиги, оформившим трипл-дабл с более чем 30 очками в дебютном матче за новую команду.

Харден стал седьмым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл в первом матче за команду, повторив достижение Оскара Робертсона (1960), Нейта Термонда (1974), Джона Шумейта (1976), Льюиса Ллойда (1983), Элфрида Пэйтона (2018) и Расселла Уэстбрука (2020).

Также Харден установил рекорд «Нетс» по количеству передач в дебютном матче за команду.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Хардена и 42 очка Дюранта помогли «Бруклину» победить «Орландо» в матче НБА.

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