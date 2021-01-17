Трипл-дабл Хардена и 42 очка Дюранта помогли «Бруклину» победить «Орландо» в матче НБА

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 122:115 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Бруклина» стал Кевин Дюрант, набравший 42 очка. Трипл-дабл из 32 очков, 14 ассистов и 12 подборов в свой актив записал Джеймс Харден, дебютировавший в составе «Нетс».

В составе «Орландо» дабл-дабл из 34 очков и десяти подборов в активе Николы Вучевича.

В других матчах игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» нанёс поражение «Хьюстон Рокетс» (103:91), «Торонто Рэпторс» победил «Шарлотт Хорнетс» (116:113), «Мемфис Гриззлиз» взял верх над «Филадельфия Сиксерс» (106:104), «Майами Хит» крупно проиграл «Детройт Пистонс» (100:120), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Атланта Хоукс» (112:106).

Ранее сообщалось, что в НБА перенесли очередной матч из-за коронавируса.