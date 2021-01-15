В НБА перенесли очередной матч из-за коронавируса

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение отложить матч регулярного чемпионата лиги между «Финикс Санз» и «Индиана Пейсерс».
В НБА перенесли очередной матч из-за коронавируса
  • © Reuters

Об этом сообщается в Twitter инсайдера Эдриана Воджнаровски. Причиной переноса игры стала встреча от 11 января между «Финиксом» и «Вашингтон Уизардс». В составе столичной команды было выявлено несколько положительных тестов на коронавирус, а игроки «Санс», в свою очередь, находились с ними в контакте. Согласно правилам по профилактике COVID-19, матч был отложен.

«Финикс» пропускает третий матч подряд. Ранее «Санс» не смоги сыграть против «Аталанты Хоукс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее сообщалось, как обмен Хардена сделал «Бруклин» одним из главных претендентов на чемпионство в НБА.

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