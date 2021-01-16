Источник: бразильский футболист «Шахтёра» Исмаили пропустит первый сбор команды
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Как сообщает Metaratings.com.ua, игрок остался в Киеве и продолжает восстанавливаться после травмы передней крестообразной связки колена, которую получил в июне прошлого сезона.
Ожидается, что бразилец присоединится к «Шахтёру» на втором сборе.
В прошлом сезоне Исмаили провёл 21 матч в чемпионате Украины по футболу.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может получить работу в ФК «Сочи».