Источник: бразильский футболист «Шахтёра» Исмаили пропустит первый сбор команды

Защитник донецкого «Шахтёра» Исмаили не сможет принять участия в первом сборе команды в Турции.

Как сообщает Metaratings.com.ua, игрок остался в Киеве и продолжает восстанавливаться после травмы передней крестообразной связки колена, которую получил в июне прошлого сезона.

Ожидается, что бразилец присоединится к «Шахтёру» на втором сборе.

В прошлом сезоне Исмаили провёл 21 матч в чемпионате Украины по футболу.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может получить работу в ФК «Сочи».