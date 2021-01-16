В «Спартаке» сообщили, что трансфер Хендрикса был согласован с Федуном и Тедеско

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о деталях перехода в команду из ПСВ полузащитника Йоррита Хендрикса.

По мнению пресс-атташе, Хендрикс хорошо и быстро доставляет мяч в линию атаки. При этом он подчеркнул, что после перехода голландца в «Спартаке» будет больше конкуренции за позицию.

«Трансфер обсуждался и с главным тренером, и с владельцем. Все признали, что у нас такого игрока нет, именно такого чистого опорника. Но опять же всё будет зависеть от выбранной схемы на конкретный матч», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

25-летний опорный хавбек является воспитанником нидерландского ПСВ, за основной состав которого он выступал с 2013 года. За это время он провёл за команду 239 матчей, забил восемь мячей и отдал 17 результативных передач.

Ранее «Спартак» официально объявил о трансфере Хендрикса из ПСВ.