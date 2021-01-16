«Спартак» официально объявил о трансфере Хендрикса из ПСВ

Голландский полузащитник Йоррит Хендрикс официально перешёл из ПСВ в московский футбольный клуб «Спартак»

Как сообщает пресс-служба красно-белых, игрок подписал долгосрочный контракт с клубом и в ближайшее время приступит к тренировкам вместе с командой на сборе в Дубае.

25-летний опорный хавбек является воспитанником нидерландского ПСВ, за основной состав которого он выступал с 2013 года. За это время он провёл за команду 239 матчей, забил восемь мячей и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Хендрикс прибыл на сбор «Спартака».