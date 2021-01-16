Губерниев считает, что стоит поставить Миронову на последний этап в эстафете

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что эстафету у женской сборной России по биатлону стоит завершать Светлане Мироновой.
Губерниев считает, что стоит поставить Миронову на последний этап в эстафете
  • РИА Новости

«От добра добра не ищут. Не удивлюсь, если в Антхольце заканчивать тоже будет Кайшева. С другой стороны, на этапах Кубка мира стоит пробовать. Поставил бы Светлану на последний этап. Она уже привыкает бегать и делает это без ошибок. Но если хотим финишировать с флагом на Олимпиаде, каким бы он ни был, мы должны пробовать», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

На шестом этапе Кубка мира по биатлону женская сборная России заняла четвёртое место. Миронова выступала на втором этапе, а финишировала у национальной команды Кайшева.

Ранее тренер сборной России Михаил Шашилов оценил выступление команды в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

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