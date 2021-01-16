Семак высказался о вакцинации футболистов от коронавируса

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о возможной вакцинации футболистов.

«К вакцинации отношусь положительно. Но надо собрать как можно больше информации. Надо понять, насколько это будет влиять на состояние игроков, сколько после вакцинации не рекомендовано тренироваться. Нужна информация. Но в целом мы понимаем, что этот год придётся проводить в тех же условиях, что и предыдущий. Так что приходится сталкиваться со сложностями. Но таковы реалии», — приводит слова Семака Sport24.

Ранее сообщалось, что врач «Локомотива» выступил за вакцинацию футболистов от коронавируса.