Фазель о проведении ЧМ в Белоруссии: должно случиться чудо

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о ситуации вокруг проведения в Белоруссии матчей чемпионата мира 2021 года.

«Не жалею ли о поездке в Минск? Мы были там, чтобы сделать что-то хорошее. О чём мы должны сожалеть? Это интерпретируют, будто мы хотели сделать что-то плохое. Мы могли написать письмо, но мы отправились туда и сказали Лукашенко, что у нас проблемы. Мы стоим на том, что делаем: мы спортивная организация, у которой есть задача организовать ЧМ. Это очень сложно, очень сложно. Я мог бы сказать, что должно случиться чудо. Мы, конечно, не примем такое важное решение на эмоциях. Мне всё ещё нужен небольшой отдых. Генсек IIHF Хорст Лихтнер должен провести анализ потенциального плана «Б», — приводит слова Фазеля Sportschau.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и Риге.

Ранее в IIHF отреагировали на отказы компаний спонсировать ЧМ в Белоруссии.