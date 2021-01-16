Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможность усиления состава команды в зимнее трансферное окно.
Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»
  • РИА Новости

«Планы есть. Работа должна вестись обязательно, чтобы было движение вперед. Как только команда останавливается, сразу конкуренты догоняют и обгоняют. Все хотят быть на вершине. Посмотрим, насколько всё получится сделать. Конечно, есть определённые задачи. Но учитывая все события и экономическую ситуацию в мире, это будет сделать не так просто. Но будем стараться готовиться и к этому трансферному окну, и к следующему», — приводит слова Семака Sport24.

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 41 очко.

Ранее Семак назвал маловероятным приезд Дзюбы и Лунёва на первый сбор «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить