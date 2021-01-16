Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможность усиления состава команды в зимнее трансферное окно.

«Планы есть. Работа должна вестись обязательно, чтобы было движение вперед. Как только команда останавливается, сразу конкуренты догоняют и обгоняют. Все хотят быть на вершине. Посмотрим, насколько всё получится сделать. Конечно, есть определённые задачи. Но учитывая все события и экономическую ситуацию в мире, это будет сделать не так просто. Но будем стараться готовиться и к этому трансферному окну, и к следующему», — приводит слова Семака Sport24.

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 41 очко.

Ранее Семак назвал маловероятным приезд Дзюбы и Лунёва на первый сбор «Зенита».