Семак назвал маловероятным приезд Дзюбы и Лунёва на первый сбор «Зенита»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с положительными тестами на коронавирусную инфекцию у форварда Артёма Дзюбы и голкипера Андрея Лунёва.
Семак назвал маловероятным приезд Дзюбы и Лунёва на первый сбор «Зенита»
  • Reuters

«Всё будет зависеть от тестирования. Как только позволит ситуация и у них будут отрицательные тесты и (хорошее. — RT) самочувствие, которое позволит тренироваться, они тут же к нам присоединятся. Но, учитывая всю информацию, которую мы знаем, маловероятно увидеть их на первом сборе. Нам бы этого хотелось, но вряд ли это получится. Главное, чтобы к следующему сбору всё было хорошо», — приводит слова Семака Sport24.

Первый сбор «Зенита» в Дубае продлится до 27 января, второй сбор запланирован на 31 января — 12 февраля.

Ранее сообщалось, что «Зенит» начал подготовку ко второй части сезона.

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