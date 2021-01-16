В «Спартаке» прокомментировали отказ от товарищеского матча с «Зенитом»

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Директор по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака об отказе московской команды от проведения контрольного матча с петербургским коллективом в рамках тренировочного сбора в Дубае.
В «Спартаке» прокомментировали отказ от товарищеского матча с «Зенитом»
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Я точно так же могу сказать, что «Зенит» отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они — 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а «Зенит» задерживается на сборе. Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Первый сбор «Зенита» в Дубае продлится до 27 января, второй сбор запланирован на 31 января — 12 февраля.  Первый сбор «Спартака» в Дубае продлится до 21 января, второй — с 28 января по 8 февраля.

Ранее сообщалось, что голландский полузащитник Йоррит Хендрикс прибыл на сбор «Спартака».

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