Фергюсон: у Руни была невероятная карьера, и это отличный толчок к началу работы тренером

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал завершение карьеры Уэйном Руни и пожелал ему удачи на тренерском поприще.
Фергюсон: у Руни была невероятная карьера, и это отличный толчок к началу работы тренером
  • Reuters

«Руни — лучший бомбардир МЮ и сборной Англии, у него была невероятная карьера футболиста, и это отличный толчок к началу работы тренером. Но, конечно же, эта работа требует результатов, как никто другой, Уэйн это знает. Он хорошо начал, и у него есть понимание игры. Надеюсь, он справится. Это большой шаг для Руни. Нет смысла становиться тренером только потому, что кто-то тебя попросил. Руни сначала был играющим тренером, а теперь возглавил клуб. Надеюсь, у него всё получится», — приводит слова Фергюсона Goal.

Руни является воспитанником ливерпульского «Эвертона», за который в сумме отыграл три сезона. Большую часть карьеры он провёл в «Манчестер Юнайтед» — 13 сезонов. Сезон-2018/19 форвард провёл в североамериканской Высшей футбольной лиге (MLS) за «Ди Си Юнайтед». В августе 2019 года было объявлено, что с января 2020-го он станет играющим тренером «Дерби Каунти».

Ранее сообщалось, что Руни завершил карьеру и стал главным тренером «Дерби».

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