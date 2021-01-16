СМИ: «Арсенал» договорился с Озилом о расторжении контракта

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Лондонский футбольный клуб «Арсенал» достиг договорённости о расторжении контракта с немецким хавбеком Месутом Озилом.
СМИ: «Арсенал» договорился с Озилом о расторжении контракта
  • Reuters

Как сообщает The Athletic, стороны достигли принципиальной договорённости о расторжении контракта.

Отмечается, что после ухода из «Арсенала» хавбек продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

32-летний Озил перешёл в «Арсенал» летом 2013 года из «Реала». На его счету 44 гола и 77 голевых передач в 254 матчах за «канониров». Последний раз он выходил на поле в официальном матче в начале марта 2020 года.

Ранее Микель Артета высказался о будущем Озила в «Арсенале».

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