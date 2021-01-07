Артета высказался о будущем Озила в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказала о ситуации с будущим немецкого хавбека Месута Озила в клубе.

«Если что-нибудь и случится в этом месяце, это должно быть во благо обеих сторон. Это должно быть хорошо для Месута и его будущего, а также хорошо для нашего клуба. Если так, каждый пойдёт своим путём. Если нет, игрок останется здесь», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

Он также высказался о своём решении не заявлять немца на текущий сезон.

«Я должен был принять это решение, и я принял его. Я осознавал последствия. Теперь наступил январь, и мы должны принять ещё одно решение», — добавил специалист.

32-летний Озил перешёл в «Арсенал» летом 2013 года из «Реала». На его счету 44 гола и 77 голевых передач в 254 матчах за канониров. В последний раз он выходил на поле в официальном матче в начале марте 2020 года.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд занял первое место в списке самых подорожавших футболистов в 2020 году.