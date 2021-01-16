Тренер Миранчуков: они всегда были агрессивными в спортивном смысле

Александр Воронков, тренер братьев Алексея и Антона Миранчуков в Славянске-на-Кубани, рассказал об их первых шагах в футболе.

«В школе совместно с директором мы создали специальный спортивный класс. Были у нас цели и задачи создать команду, что-то необычное сделать для города, чего до этого не было. Мне подвернулся 1995 год, очень хороший, перспективный, пришли Алексей и Антон в нашу команду. Но класс, к сожалению, просуществовал один год, потому что потом всех детей «раздал». Лёха и Антон уехали в Москву, и другие дети ушли. Они начинали у другого тренера, но там полноценной команды не было. Я их встретил на тренировке и с ними пофинтил. Я им показал парочку приёмов, они очень удивились. А потом мне поступил звонок, по-моему, от их друга Андреева, который был у меня в команде: «Возьмёте Антона и Алексея?» Потому что у них команды, которая могла бы играть полноценно, не было. А потом мне позвонил Алексей. Помню его слова, он спрашивал, можно ли попробовать. Я поинтересовался, почему он хочет у меня заниматься. «Во-первых, у вас полноценная команда. А во-вторых, вы и только вы можете вывести нас в люди». Я, конечно, был польщён такими словами и, естественно, пригласил их. Они начали у меня заниматься», — заявил Воронков в программе «Мама знает всё».

Он также рассказал, какими качествами обладали Миранчуки.

«Они всегда были агрессивными в спортивном смысле, дерзкими, даже злыми. Иногда даже немножко дрались друг с другом по-детски, когда бывало, что что-то не поделили. Я их разнимал. Они подерутся — и тут же обнимутся по-братски. А ещё мне они нравились тем, что шли к своей цели, такие целеустремлённые дети, сейчас таких мало. Если что-то не получается, они разобьют себе, извините, лоб, но цели добьются. Вот этого качества сейчас не хватает современным детям», — добавил тренер.

Ранее мать Миранчуков рассказала, как братья попали в футбол.