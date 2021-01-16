Азаренко не сможет тренироваться перед Australian Open из-за жёсткого карантина
- © US Open
Как сообщает официальный Twitter турнира, один из членов экипажа и пассажир сдали положительные тесты на COVID-19. По этой причине спортсменам будет запрещено покидать свои номера в отеле в течение двух недель. Таким образом, они не смогут тренироваться перед Australian Open.
На борту самолёта находились, в частности, белоруска Виктория Азаренко, японка Кеи Нисикори, американка Слоан Стивенс, а также другие звёзды.
Ранее сообщалось, что Энди Маррей заболел коронавирусом и может пропустить Australian Open.