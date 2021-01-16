«Чемпионат»: бывший президент «Арарата» занял аналогичную должность в «Тамбове»

Футбольный агент и функционер Валерий Оганесян занял пост президента клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники в клубе и администрации Тамбовской области. Утверждается, что в ближайшее время Оганесян будет представлен команде, которая начала тренировочный сбор в Крымске.

Оганесян был президентом армавирского «Торпедо» и московского «Арарата», занимал управленческие позиции в ереванском «Арарате».

Ранее стало известно, что в «Тамбове» сообщили о погашении части долгов.