В «Тамбове» сообщили о погашении части долгов

Короткая ссылка
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что футбольный клуб погасил часть долгов.
В «Тамбове» сообщили о погашении части долгов
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По её словам, любые средства клуб на данный момент добывает самостоятельно, также она подчеркнула, что все появляющиеся деньги идут на погашение задолженностей, так как 28 декабря против неё было выдвинуто уголовное дело за невыплату зарплат и ей грозит тюремный срок.

«Мы погасили определённую часть долгов. Но невозможно точно сказать какую. Мы гибко подходим к этому вопросу. У кого заканчиваются контракты или арендные соглашения — получают свою положенную часть. Кто-то говорит, что ему срочно надо платить ипотеку, и мы находим средства именно в этом размере», — цитирует Коновалову Sport24.

Она отметила, что у «Тамбова» не хватает финансов для полного погашения долга по зарплатам, но клуб старается помочь всем игрокам команды.

Ранее Коновалова прокомментировала ситуацию с расторжением контрактов футболистов клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить