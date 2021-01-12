В «Тамбове» сообщили о погашении части долгов

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что футбольный клуб погасил часть долгов.

По её словам, любые средства клуб на данный момент добывает самостоятельно, также она подчеркнула, что все появляющиеся деньги идут на погашение задолженностей, так как 28 декабря против неё было выдвинуто уголовное дело за невыплату зарплат и ей грозит тюремный срок.

«Мы погасили определённую часть долгов. Но невозможно точно сказать какую. Мы гибко подходим к этому вопросу. У кого заканчиваются контракты или арендные соглашения — получают свою положенную часть. Кто-то говорит, что ему срочно надо платить ипотеку, и мы находим средства именно в этом размере», — цитирует Коновалову Sport24.

Она отметила, что у «Тамбова» не хватает финансов для полного погашения долга по зарплатам, но клуб старается помочь всем игрокам команды.

Ранее Коновалова прокомментировала ситуацию с расторжением контрактов футболистов клуба.