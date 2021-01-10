Гендиректор «Тамбова»: комментарии некоторых футболистов очень расстраивают

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Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала ситуацию с расторжением контрактов футболистов клуба.
Гендиректор «Тамбова»: комментарии некоторых футболистов очень расстраивают
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Пока никто никакой контракт не расторг — это информация на сегодня. Сегодня у нас последний выходной, дальше будем смотреть. Если бы кто-то чего-то хотел, то уже прислал бы документы. Пока у нас никаких документов нет. Я не знаю, зачем футболисты всё это говорят. Видимо, нас надо добить уже. У нас сейчас и так тяжёлая ситуация. Комментарии некоторых футболистов очень расстраивают», — заявила Коновалова изданию «Спорт-Экспресс».

«Тамбов» ушёл на зимнюю паузу на 16-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков.

Ранее в «Тамбове» рассказали о перспективах снятия команды с РПЛ.

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