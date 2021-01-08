В «Тамбове» рассказали о перспективах снятия команды с РПЛ

«Тамбов» может сняться с розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), если ясность по вопросам погашения долгов перед футболистами и дальнейшего финансирования клуба не наступит до конца января 2021 года.

Об этом заявила генеральный директор команды Ольга Коновалова.

В конце декабря СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении Коноваловой по факту невыплаты заработной платы. В то же время глава РПЛ Сергей Прядкин пообещал сделать всё возможное для сохранения «Тамбова» в профессиональном футболе.

«Есть вариант прекратить уголовное дело в течение двух месяцев и продолжать работать. Если в течение двух месяцев не будет погашена задолженность по зарплате и судебные дела продолжатся, наверное, это будет конец и крах. Если у нас к концу января не будет понимания, думаю, это уже будет конец», — приводит слова Коноваловой ТАСС.

Ранее в «Тамбове» сообщили, что клуб ещё ни разу не получал финансирования в этом сезоне.