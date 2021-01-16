Старожил «Краснодара» Синицын поделился эмоциями от ухода из клуба

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Вратарь Андрей Синицын прокомментировал расторжение контракта с «Краснодаром».
Старожил «Краснодара» Синицын поделился эмоциями от ухода из клуба
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Спасибо всем за тёплые слова! Это были умопомрачительные восемь лет, которые несли в себе безумный спектр эмоций, от слёз радости до слёз огорчения. Но всё это мы прошли вместе. Удачи «Краснодару» и как можно больше ярких эмоций болельщикам!» — написал Синицын в Twitter.

32-летний футболист выступал за «быков» с 2012 года, став одним из ветеранов клуба. За этот период он провёл 103 матча, оформив 33 «сухаря». В последние сезоны основным вратарём «Краснодара» является Матвей Сафонов. В конце 2020 года его подменял опытный Евгений Городов.

Синицын уже отправился на сбор в Испанию вместе с «Ростовом». Пока что о заключении соглашения с этой командой не сообщалось.

Ранее стало известно, что агент футболиста «Краснодара» Даниила Уткина отреагировал на слухи об уходе игрока из клуба.

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