Агент футболиста «Краснодара» Уткина отреагировал на слухи об уходе игрока из клуба
- РИА Новости
«Могу подтвердить, что интерес к Даниилу со стороны других клубов действительно есть, но что-либо комментировать пока рано. Прежде всего предложение должно устроить «Краснодар», — цитирует Бердышева «Чемпионат».
Уткин является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне он провёл 21 матч и забил один мяч.
До этого появилась информация об интересе к хавбеку со стороны ЦСКА и «Уфы».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Румынии.