Агент футболиста «Краснодара» Уткина отреагировал на слухи об уходе игрока из клуба

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, сообщил, что его клиент может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

«Могу подтвердить, что интерес к Даниилу со стороны других клубов действительно есть, но что-либо комментировать пока рано. Прежде всего предложение должно устроить «Краснодар», — цитирует Бердышева «Чемпионат».

Уткин является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне он провёл 21 матч и забил один мяч.

До этого появилась информация об интересе к хавбеку со стороны ЦСКА и «Уфы».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Румынии.