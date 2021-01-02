Агент футболиста «Краснодара» Уткина отреагировал на слухи об уходе игрока из клуба

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Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, сообщил, что его клиент может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Агент футболиста «Краснодара» Уткина отреагировал на слухи об уходе игрока из клуба
  • РИА Новости

«Могу подтвердить, что интерес к Даниилу со стороны других клубов действительно есть, но что-либо комментировать пока рано. Прежде всего предложение должно устроить «Краснодар», — цитирует Бердышева «Чемпионат».

Уткин является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне он провёл 21 матч и забил один мяч.

До этого появилась информация об интересе к хавбеку со стороны ЦСКА и «Уфы».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Румынии.

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