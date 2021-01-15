Роднина прокомментировала обвинения WADA

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала обвинения WADA.
Роднина прокомментировала обвинения WADA
  • AFP

В беседе с радио «Комсомольская правда» она выразила мнение, что в российском спортивном сообществе сложилась практика замалчивания нарушений.

«У нас есть даже уголовное наказание, у нас есть административное наказание. Получается тот самый случай, когда мы не хотим сор выносить из избы. Этот сор копится, и значит, выносит его кто-то другой», — пояснила Роднина.

По её словам, для молодого поколения спортсменов нет примера.

«Есть примеры положительные, но должны быть примеры и отрицательные, ты должен понимать, что, если пойдёшь на такое решение, ты можешь быть наказан и лишён всего», — добавила она.

Ранее Роднина прокомментировала предложение заменить популярной песней «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.

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