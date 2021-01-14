Роднина предложила альтернативу «Катюше» для выступлений на ЧМ и ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала предложение заменить популярной песней «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Я бы предложила вместо нашего гимна поставить «День победы». Эту музыку будут включать в честь наших побед! Это символично», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что Михаил Боярский не согласен с выбором «Катюши» в качестве альтернативы гимну России на ЧМ и ОИ.