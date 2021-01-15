Двукратный призёр ОИ Кожевникова рассказала о психологических травмах в спорте

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Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова объяснила смысл понятия «психологическая травма».
Двукратный призёр ОИ Кожевникова рассказала о психологических травмах в спорте
  • © фото из личного архива Елизаветы Кожевниковой

«Травматиками я называю тех, кто в значительной степени был выхолощен детским и юниорским спортом, прежде чем выйти на взрослый уровень, а это происходит в стране повсеместно. Таких спортсменов, как правило, отличает достаточно невысокая способность выдерживать стресс — соревновательный, тренировочный. Иначе говоря, человек пребывает в непрерывном состоянии внутренней тревоги: он боится ошибиться, боится осуждения, боится, что его выгонят, избегает трудных задач, много болеет, критичен к себе, плохо спит», — заявила Кожевникова в интервью RT.

Она также раскрыла, в чём российские спортсмены отстают от иностранцев.

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