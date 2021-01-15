Глава ACА назвал незаконными действия США в отношении лиги

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Президент организации по смешанным единоборства Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко отреагировал на блокировку Youtube-канала промоушена.
Глава ACА назвал незаконными действия США в отношении лиги
  • Reuters

«Американская корпорация Google, владеющая видеохостингом YouTube, незаконно заблокировала канал российской лиги смешанных единоборств АСА в связи с санкциями США и внесением организации в списки Магнитского. Считаю, что вступившие в силу санкции со стороны США в отношении нашей организации без нормативного акта и суда являются незаконными. Нарушены права юридического лица, принципы состязательности, а также право на защиту. В данном случае санкции применены к спортивной организации, которые не нарушают права человека в России или за её пределами. Блокировкой YouTube-канала США незаконно нанесли ущерб интересам миллионам болельщиков смешанных единоборств, которые много лет следили, болели и переживали за выступлениями спортсменов на турнирах нашей организации», — цитирует Яценко пресс-служба АСА.

Санкции против Фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также связанных с ним компаний и спортивных клубов, были введены 14 декабря 2020 года.

Ранее в АСА сообщили о блокировке Youtube-канала промоушена.

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