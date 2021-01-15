В АСА сообщили о блокировке YouTube-канала промоушена

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YouTube-канал организации по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (АСА) был заблокирован.
В АСА сообщили о блокировке YouTube-канала промоушена
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба АСА. Канал был заблокирован корпорацией Google, видеохостингом YouTube. Причинами блокировки стали новые санкции со стороны США и внесение ACA в санкционные списки Магнитского.

В то же время аккаунты организации в других социальных сетях (Facebook, Instagram и Twitter) продолжают работать.

Санкции против Фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также связанных с ним компаний и спортивных клубов, были введены 14 декабря 2020 года.

Ранее стало известно, когда Мирзаев проведёт свой следующий бой в ACA.

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