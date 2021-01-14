Стало известно, когда Мирзаев проведёт свой следующий бой в ACA

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Президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко рассказал, когда российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев проведёт поединок с представителем Казахстана Нурбергеном Шариповым.
Стало известно, когда Мирзаев проведёт свой следующий бой в ACA
  • РИА Новости

«Мирзаев 26 февраля проведёт бой против казахстанского бойца Нурбергена Шарипова. Бой в легчайшей весовой категории пройдёт на ACA 118», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA. 

Последний раз 33-летний Мирзаев выходил в октагон в марте 2020 года. Тогда он техническим нокаутом проиграл Арману Оспанову. 

Всего в активе Мирзаева 18 побед в MMA при трёх поражениях.

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