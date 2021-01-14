Стало известно, когда Мирзаев проведёт свой следующий бой в ACA
- РИА Новости
«Мирзаев 26 февраля проведёт бой против казахстанского бойца Нурбергена Шарипова. Бой в легчайшей весовой категории пройдёт на ACA 118», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.
Последний раз 33-летний Мирзаев выходил в октагон в марте 2020 года. Тогда он техническим нокаутом проиграл Арману Оспанову.
Всего в активе Мирзаева 18 побед в MMA при трёх поражениях.
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