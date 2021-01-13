Глава UFC Уайт назвал новую дату боя Чимаев — Эдвардс

Выступающий за Швецию боец UFC Хамзат Чимаев проведёт бой против британца Леона Эдвардса 13 марта.

Об этом сообщает MMA Junkie со ссылкой на руководителя промоушена Дану Уайта.

Место проведения встречи пока неизвестно. Поединок Чимаева и Эдвардса откладывался уже несколько раз. Так, шведский спортсмен отказался выйти в октагон 20 января из-за того, что ещё недостаточно восстановился после перенесённого коронавируса.

Чимаев одержал в ММА девять побед и пока не потерпел ни одного поражения. В UFC он провёл три успешных боя подряд.

Ранее сообщалось, что Чимаев хочет пригласить главу UFC в Чечню.