Глава UFC Уайт назвал новую дату боя Чимаев — Эдвардс

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Выступающий за Швецию боец UFC Хамзат Чимаев проведёт бой против британца Леона Эдвардса 13 марта.
Глава UFC Уайт назвал новую дату боя Чимаев — Эдвардс
  • © UFC

Об этом сообщает MMA Junkie со ссылкой на руководителя промоушена Дану Уайта.

Место проведения встречи пока неизвестно. Поединок Чимаева и Эдвардса откладывался уже несколько раз. Так, шведский спортсмен отказался выйти в октагон 20 января из-за того, что ещё недостаточно восстановился после перенесённого коронавируса.

Чимаев одержал в ММА девять побед и пока не потерпел ни одного поражения. В UFC он провёл три успешных боя подряд.

Ранее сообщалось, что Чимаев хочет пригласить главу UFC в Чечню.

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