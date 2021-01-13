Глава UFC Уайт назвал новую дату боя Чимаев — Эдвардс
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Об этом сообщает MMA Junkie со ссылкой на руководителя промоушена Дану Уайта.
Место проведения встречи пока неизвестно. Поединок Чимаева и Эдвардса откладывался уже несколько раз. Так, шведский спортсмен отказался выйти в октагон 20 января из-за того, что ещё недостаточно восстановился после перенесённого коронавируса.
Чимаев одержал в ММА девять побед и пока не потерпел ни одного поражения. В UFC он провёл три успешных боя подряд.
Ранее сообщалось, что Чимаев хочет пригласить главу UFC в Чечню.