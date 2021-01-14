СМИ: Бой Ковалёва с Меликузиевым отменён после выявления допинга у россиянина
Бой между российским боксёром Сергеем Ковалёвым и представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым отменён.
- Reuters
Как сообщает ТАСС, поединок не состоится из-за положительной допинг-пробы Ковалёва.
Поединок Ковалёв — Меликузиев был запланирован на 30 января.
Ранее тренер Ковалёва заявил, что не знает о положительном результате допинг-теста боксёра.
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