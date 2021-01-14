СМИ: Бой Ковалёва с Меликузиевым отменён после выявления допинга у россиянина

Бой между российским боксёром Сергеем Ковалёвым и представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым отменён.

Как сообщает ТАСС, поединок не состоится из-за положительной допинг-пробы Ковалёва.

Поединок Ковалёв — Меликузиев был запланирован на 30 января.

Ранее тренер Ковалёва заявил, что не знает о положительном результате допинг-теста боксёра.