СМИ: Бой Ковалёва с Меликузиевым отменён после выявления допинга у россиянина

Короткая ссылка
Бой между российским боксёром Сергеем Ковалёвым и представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым отменён.
СМИ: Бой Ковалёва с Меликузиевым отменён после выявления допинга у россиянина
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, поединок не состоится из-за положительной допинг-пробы Ковалёва.

Поединок Ковалёв — Меликузиев был запланирован на 30 января.

Ранее тренер Ковалёва заявил, что не знает о положительном результате допинг-теста боксёра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить