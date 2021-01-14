Абрамова ушла с поста спортивного директора ВФЛА

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила об уходе Светланы Абрамовой с поста спортивного директора организации.

По словам Абрамовой, которые передаёт пресс-служба ВФЛА, она решила уйти с должности из-за необходимости её совмещать с работой тренера сборной.

«В тот момент федерации нужна была помощь, и я не смогла отказать в просьбе подставить своё плечо. Но со временем я ясно почувствовала, что ради результата в одном приходится жертвовать другим. Я чётко поняла, что ради ученицы, Анжелики Сидоровой, с которой мы идём рука об руку уже 19-й год, ради нашей совместной работы и накануне приближающейся Олимпиады мне необходимо остановиться и сделать осознанный выбор», — заявила Абрамова.

Она подчеркнула, что, несмотря на уход с поста спортивного директора, она остаётся членом президиума и старшим тренером сборной команды и в силу возможностей намерена продолжать начатую работу по развитию и популяризации лёгкой атлетики в целом, в частности реализовывать планы по развитию прыжков с шестом.

Ранее глава ВФЛА Пётр Иванов заявил, что имеет полное понимание того, как вывести российскую лёгкую атлетику из кризиса.