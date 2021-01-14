«Спартак» готов рассматривать предложения по Урунову

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Остона Урунова.

«По Остону Урунову позиция такая: он поехал на сбор. Будут предложения — будут рассматривать. Предложений на данный момент нет», — приводит слова Фетисова Sport24.

20-летний хавбек сборной Узбекистана, перешедший из «Уфы» в «Спартак» летом 2020 года, сыграл в девяти матчах за московский клуб, лишь в двух из которых выходил на поле в стартовом составе, и записал в свой актив один гол.

Ранее сообщалось, что в «Уфе» опровергли информацию о переговорах со «Спартаком» по Урунову.