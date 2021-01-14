Плющенко: я обязан отстаивать своих спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что намерен обсудить с руководителями российского спорта ситуацию с судейством, сложившуюся в фигурном катании.

«Я готов проигрывать со своими спортсменами, если другие действительно будут на голову выше. Но искусственно создавать ситуацию не надо. Мы пашем, мы работаем. Но когда нас просто убирают, нужно обращаться к руководству. И я буду это делать. У меня назначена встреча с министром спорта, где я буду обсуждать этот вопрос. Я буду встречаться с представителями администрации президента, курирующими спорт. Я не за одну свою школу буду разговаривать. Я обязан отстаивать своих спортсменов, мы не просто так выходим на тренировки и пашем», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Ранее судья по фигурному катанию высказался о критике судейства на чемпионате России.