Судья по фигурному катанию высказался о критике судейства на чемпионате России

Секретарь коллегии судей Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Чемоданов высказал мнение о критических высказываниях относительно судейства на чемпионате России в Челябинске.

«Люди не знают, за что ставятся оценки. Есть таблица, за что ставят надбавки и снижения. Большинство обывателей её не читали. Зритель смотрит: не упал — значит, хорошо. А там очень много критериев, и они все оговорены. Да, у судьи есть возможность выбора. Кто-то говорит, что высота прыжка очень хорошая, а другой — просто хорошая, и оценки разные. Поэтому сидит девять человек в бригаде. Да, бывают ошибки. Часто они случаются из-за ракурса. Прыжок или поддержка с разных углов очень по-разному смотрятся», — приводит слова Чемоданова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ракурсы на видеоповторах для трансляций и ракурсы на повторах для судейской бригады отличаются.

«В зависимости то того, где на катке расположить лутц, можно получить разную оценку. Где-то лучше видно ребро, где-то хуже. Что люди скомбинировали видео, меня это не интересует. Техническая бригада принимает решение, а на основании этой картинки может делать выводы тренер. Он сам решит, будет он исправлять такой прыжок или нет. В ISU витала такая идея: четверные лутц и флип приравнять в цене. В итоге это решение приняли, но отменили. Можно вообще ввести название прыжка по ребру отрыва. Внутреннее — флип, внешнее — лутц. И катись, прыгай — что хочешь», — добавил судья.

Ранее сообщалось, что ФФККР не исключает возможности создания нового командного турнира для российских фигуристов.