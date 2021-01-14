В МОК прокомментировали предложение использовать «Катюшу» вместо российского гимна на ЧМ и ОИ
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«МОК 17 декабря сделал заявление по итогам решения CAS. Консультации с международными организациями и Международным паралимпийским комитетом ещё не закончены, мы свяжемся с ними в ближайшее время», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МОК.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее Олег Басилашвили высказал мнение, что российские спортсмены должны сами выбрать музыку вместо гимна.