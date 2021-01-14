Басилашвили считает, что российские спортсмены должны сами выбрать музыку вместо гимна

Народный артист СССР, актёр Российского государственного академического Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова Олег Басилашвили прокомментировал предложение заменить популярной песней «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Считаю, что надо сделать так: если большинство спортсменов из России выберут «Катюшу», то именно таким будет наш условный гимн на Олимпиаде. Считаю, что в данном случае надо спрашивать мнение именно у спортсменов, потому что им выходить под эту музыку на Олимпийских играх, им выступать», — приводит слова Басилашвили РИА Новости.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что Ирина Роднина предложила альтернативу «Катюше» для выступлений на ЧМ и ОИ.