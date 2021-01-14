Басилашвили считает, что российские спортсмены должны сами выбрать музыку вместо гимна
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- РИА Новости
«Считаю, что надо сделать так: если большинство спортсменов из России выберут «Катюшу», то именно таким будет наш условный гимн на Олимпиаде. Считаю, что в данном случае надо спрашивать мнение именно у спортсменов, потому что им выходить под эту музыку на Олимпийских играх, им выступать», — приводит слова Басилашвили РИА Новости.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее сообщалось, что Ирина Роднина предложила альтернативу «Катюше» для выступлений на ЧМ и ОИ.